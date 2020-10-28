Антирекорды коронавируса: за сутки в Украине обнаружили почти 7500 новых случаев, умерло - 165
28 октября, 2020, 08:42
В Украине обнаружили 7474 новых случаев заболевания коронавирусом
Об этом сообщает пресс-центр СНБО.
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 7474 новых случаев заболевания. Умерло рекордное количество пациентов - 165.
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