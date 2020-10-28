18820 случаев: в Польше за сутки - новый антирекорд коронавируса
Об этом в Твиттере сообщает Минздрав Польши.
Предыдущий дня рекорд инфицирования был зафиксирован 27 октября и составил 16 300 случаев.
За минувшие сутки всего инфицированных выявлено в Великопольском (административный центр Познань) - 2885, Мазовецком (Варшава) - 2644, Малопольском (Краков) - 2165.
За последние сутки в Польше умерли 236 пациентов, что также является рекордным показателем с начала пандемии COVID-19. Предыдущий рекорд смертности от коронавируса был зафиксирован в Польше 24 октября - 179 человек.
Непосредственно от COVID-19 погибли 29 человек, а 207 - от других болезней, осложненных коронавирусной инфекцией.
Общее количество инфицированных в Польше с начала пандемии составляет более 299 000, более 4,8 тыс. умерли. Вылечились более 123 тыс. человек.
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В больницах Польши сейчас находится 13 931 человек, подключены к аппаратам ИВЛ 1150 человек.
Как сообщалось, по состоянию на 28 октября вся Польша находится в красной зоне с жесткими ограничениями, в частности запретом массовых собраний более пяти человек.
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