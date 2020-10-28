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Espreso.tvОбщество18820 случаев: в Польше за сутки - новый антирекорд коронавируса

18820 случаев: в Польше за сутки - новый антирекорд коронавируса


фото: reuters
В Польше за минувшие сутки зафиксированы очередные рекорды инфицирования и смертности от коронавируса: 18820 новых случаев заражения, 236 человек умерли

Об этом в Твиттере сообщает Минздрав Польши.

Предыдущий дня рекорд инфицирования был зафиксирован 27 октября и составил 16 300 случаев.

За минувшие сутки всего инфицированных выявлено в Великопольском (административный центр Познань) - 2885, Мазовецком (Варшава) - 2644, Малопольском (Краков) - 2165.

За последние сутки в Польше умерли 236 пациентов, что также является рекордным показателем с начала пандемии COVID-19. Предыдущий рекорд смертности от коронавируса был зафиксирован в Польше 24 октября - 179 человек.

Непосредственно от COVID-19 погибли 29 человек, а 207 - от других болезней, осложненных коронавирусной инфекцией.

Общее количество инфицированных в Польше с начала пандемии составляет более 299 000, более 4,8 тыс. умерли. Вылечились более 123 тыс. человек.

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В больницах Польши сейчас находится 13 931 человек, подключены к аппаратам ИВЛ 1150 человек.

Как сообщалось, по состоянию на 28 октября вся Польша находится в красной зоне с жесткими ограничениями, в частности запретом массовых собраний более пяти человек.

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