Изнасилование в Кагарлыке: одного из подозреваемых отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест
Об этом в комментарии Общественному рассказала адвокат потерпевшей Злата Симоненко со ссылкой на прокурора по делу.
Симоненко отметила, что сторона обвинения просила продолжить подозреваемому содержание под стражей, но суд отпустил Левандюка под круглосуточный домашний арест.
По ее словам, представители потерпевшей надеются на обжалование этого решения.
"Для освобождения лица, подозреваемого в особо тяжком преступлении, из-под стражи должны быть обоснованные основания. Что именно изменилось со времени избрания меры пресечения и почему изменилась мнение судьи, не понятно. Ждем полный текст решения", - сообщила адвокат.
- Напомним, Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины, их подразделение расформировано.
- 26 мая Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 суток полицейского Сергея Сулиму, которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины в служебном кабинете Кагарлицкого отделение полиции.
- Впоследствии, Голосеевский районный суд Киева арестовал второго полицейского из Кагарлык Николая Кузива, которого подозревают в соучастии в изнасиловании женщины.
- Прокуратура изменила подозрения двум полицейским, подозреваемым в изнасиловании женщины в Кагарлыке.
- Государственное бюро расследований сообщило о подозрении еще одному оперуполномоченному Кагарлицкого участок и неназванному работнику.
- 3 июля районный суд города Киева избрал меру пресечения двум подозреваемым в пытках работниками Кагарлицкого отделения Нацполиции Киевской области.
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