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Espreso.tvОбществоИзнасилование в Кагарлыке: одного из подозреваемых отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест

Изнасилование в Кагарлыке: одного из подозреваемых отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест

Голосеевский райсуд Киева отпустил из-под стражи одного из подозреваемых по делу о пытках и изнасиловании женщины в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области экс-полицейского Ярослава Левандюка

Об этом в комментарии Общественному рассказала адвокат потерпевшей Злата Симоненко со ссылкой на прокурора по делу.

Симоненко отметила, что сторона обвинения просила продолжить подозреваемому содержание под стражей, но суд отпустил Левандюка под круглосуточный домашний арест.

По ее словам, представители потерпевшей надеются на обжалование этого решения.

"Для освобождения лица, подозреваемого в особо тяжком преступлении, из-под стражи должны быть обоснованные основания. Что именно изменилось со времени избрания меры пресечения и почему изменилась мнение судьи, не понятно. Ждем полный текст решения", - сообщила адвокат.

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