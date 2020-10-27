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Espreso.tvОбществоИнститут нацпамяти Польши заявил, что на горе Монастырь установят новую мемориальную плиту воинам УПА

Институт нацпамяти Польши заявил, что на горе Монастырь установят новую мемориальную плиту воинам УПА

Мемориальная таблица на могиле воинов УПА на горе Монастырь может быть изменена после проведения поисково-эксгумационных работ

Об этом говорится в позиции Института национальной памяти Польши, сообщает Укринформ.

"По оценке ИНП нет препятствий, чтобы в будущем эта надпись (на мемориальной таблицы в Монастыре - ред.) была дополнеан (фамилиями - ред.) лиц, которые там похоронены", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что это усугубляется отсутствием данных, которые могли бы подтвердить точность информации о погибших украинцах, размещенных на предыдущей таблице.

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Как отмечается, польская сторона полностью открыта для предоставления возможностей украинской стороне проведения там археологических работ, эксгумации и идентификации погибших.

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