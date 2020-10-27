Институт нацпамяти Польши заявил, что на горе Монастырь установят новую мемориальную плиту воинам УПА
Об этом говорится в позиции Института национальной памяти Польши, сообщает Укринформ.
"По оценке ИНП нет препятствий, чтобы в будущем эта надпись (на мемориальной таблицы в Монастыре - ред.) была дополнеан (фамилиями - ред.) лиц, которые там похоронены", - говорится в сообщении.
Читайте также: В Польше из оскверненного памятника воинам УПА исчезла надпись "павшие за свободу Украины"
Отмечается, что это усугубляется отсутствием данных, которые могли бы подтвердить точность информации о погибших украинцах, размещенных на предыдущей таблице.
Читайте также: "Была реконструирована памятная плита": Зеленский вспомнил мемориальную доску, с которой поляки убрали имена погибших и посвящение
Как отмечается, польская сторона полностью открыта для предоставления возможностей украинской стороне проведения там археологических работ, эксгумации и идентификации погибших.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-