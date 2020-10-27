Институт нацпамяти Польши заявил, что на горе Монастырь установят новую мемориальную плиту воинам УПА

27 октября, 2020, 21:30

Мемориальная таблица на могиле воинов УПА на горе Монастырь может быть изменена после проведения поисково-эксгумационных работ

Об этом говорится в позиции Института национальной памяти Польши, сообщает Укринформ.

"По оценке ИНП нет препятствий, чтобы в будущем эта надпись (на мемориальной таблицы в Монастыре - ред.) была дополнеан (фамилиями - ред.) лиц, которые там похоронены", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что это усугубляется отсутствием данных, которые могли бы подтвердить точность информации о погибших украинцах, размещенных на предыдущей таблице.

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Как отмечается, польская сторона полностью открыта для предоставления возможностей украинской стороне проведения там археологических работ, эксгумации и идентификации погибших.