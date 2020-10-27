Я этого не видел, такой информации у меня не было, - Ермак о своем заместителя Татарове, который оправдывал "беркутовцев"
Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил в интервью изданию Бабель.
Ермак ответил на вопрос об упреках Татарову в "неоднозначной репутации".
"Мы проверяем каждого кандидата. Я не нашел такого, что заставило бы меня усомниться в этом решении. Президент уже исчерпывающе ответил на этот вопрос", - сказал Ермак.
По его словам, Татаров курирует правоохранительные органы.
Также Ермак прокомментировал вопрос о брифинге Татарова в 2014 году, когда он говорил, что протестующие на Майдане били беркутовцев.
"Честно говоря, я этого не видел, такой информации у меня не было. Вот я родился в период Советского Союза, еще на первом курсе изучал политэкономию и вещи, которые сегодня по закону (о запрете Коммунистической партии, - ред.) являются противозаконными. Это же не значит, что я разделяю эти взгляды. Если человек порядочный и профессиональный, меня интересует прежде всего его эффективность", - пояснил руководитель ОПУ.
Напомним, что во время Евромайдана Татаров работал в должности начальника Главного следственного управления МВД и оправдывал действия "Беркута". Также Татаров был адвокатом нардепа от "Оппоблока" Вадима Новинского и защищал экс-замглавы Администрации президента Януковича Андрея Портнова.
- 5 августа Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Олега Татарова, который отвечает за правоохранительный направление.
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