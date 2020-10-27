Я этого не видел, такой информации у меня не было, - Ермак о своем заместителя Татарове, который оправдывал "беркутовцев"

27 октября, 2020, 10:35

По словам Ермака, заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров проходил проверку перед назначением и не было обнаружено негативной информации относительно его прошлого

Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил в интервью изданию Бабель.

Ермак ответил на вопрос об упреках Татарову в "неоднозначной репутации".

"Мы проверяем каждого кандидата. Я не нашел такого, что заставило бы меня усомниться в этом решении. Президент уже исчерпывающе ответил на этот вопрос", - сказал Ермак.

По его словам, Татаров курирует правоохранительные органы.

Также Ермак прокомментировал вопрос о брифинге Татарова в 2014 году, когда он говорил, что протестующие на Майдане били беркутовцев.

"Честно говоря, я этого не видел, такой информации у меня не было. Вот я родился в период Советского Союза, еще на первом курсе изучал политэкономию и вещи, которые сегодня по закону (о запрете Коммунистической партии, - ред.) являются противозаконными. Это же не значит, что я разделяю эти взгляды. Если человек порядочный и профессиональный, меня интересует прежде всего его эффективность", - пояснил руководитель ОПУ.

Напомним, что во время Евромайдана Татаров работал в должности начальника Главного следственного управления МВД и оправдывал действия "Беркута". Также Татаров был адвокатом нардепа от "Оппоблока" Вадима Новинского и защищал экс-замглавы Администрации президента Януковича Андрея Портнова.