 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВыставка Festivals in the World: в Токио на железнодорожной станции представили фото и видео об Украине

Выставка Festivals in the World: в Токио на железнодорожной станции представили фото и видео об Украине


фото: facebook.com/ukr.embassy.japan
В Токио на железнодорожной станции появилась выставка об Украине

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Японии.

Выставка "Festivals in the World" на станции "Shinagawa" города Токио продолжается. На этом мероприятии представлены фотографии и видео Украины.
 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 октября, 2020 вторник

больше новостей

27 октября, 2020 вторник

26 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать