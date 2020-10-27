Выставка Festivals in the World: в Токио на железнодорожной станции представили фото и видео об Украине
27 октября, 2020, 19:47
В Токио на железнодорожной станции появилась выставка об Украине
Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Японии.
Выставка "Festivals in the World" на станции "Shinagawa" города Токио продолжается. На этом мероприятии представлены фотографии и видео Украины.
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