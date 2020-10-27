Вице-президент Еврокомиссии заболел COVID-19
27 октября, 2020, 20:22
Вице-президент Европейской комиссии по защите европейского стиля жизни Маргаритис Схинас получил положительный тест на COVID-19
Об этом он сообщил в Twitter.
"Я только что узнал, что плановый тест на COVID-19 перед заседанием коллегии дал положительный результат. Теперь я изолируюсь, как это предусмотрено", - написал Схинас.
- В четверг, 15 октября, президенткой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен покинула заседание Европейского совета через час после начала мероприятия, объявив о самоизоляцию .
I have just learned that my regular scheduled # COVID19 test before the College came back positive. I am now self-isolating as required. Stay safe.- Margaritis Schinas (@MargSchinas) October 27 2020
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