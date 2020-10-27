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Espreso.tvОбществоВице-президент Еврокомиссии заболел COVID-19

Вице-президент Еврокомиссии заболел COVID-19

Вице-президент Европейской комиссии по защите европейского стиля жизни Маргаритис Схинас получил положительный тест на COVID-19

Об этом он сообщил в Twitter.

"Я только что узнал, что плановый тест на COVID-19 перед заседанием коллегии дал положительный результат. Теперь я изолируюсь, как это предусмотрено", - написал Схинас.

  • В четверг, 15 октября, президенткой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен покинула заседание Европейского совета через час после начала мероприятия, объявив о самоизоляцию .

 

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