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Espreso.tvОбществоВсе взрослое население Словакии проверят на коронавирус

Все взрослое население Словакии проверят на коронавирус


фото: reuters
Словакия запланировала тестирование на коронавирус всего взрослого населения, чтобы избежать жесткого карантина

Об этом заявил премьер-министр страны Игорь Матович, передает Reuters.

"У нас есть только два варианта: либо общее тестирование, либо полная изоляция", - сказал Матович.

Через COVID-тестирование пройдет все взрослое население страны (старше 10 лет). Проведение тестов запланировано на ближайшие два уик-энда.

В Словакии в минувшие выходные провели пилотное тестирование на COVID-19 в четырех наиболее пострадавших от пандемии регионах. Тестирование более 90% населения этих районов показало положительные результаты на коронавирус почти в 4% случаях.

По состоянию на 26 октября в Словакии с населением 5,5 млн человек было зарегистрировано 45 155 случаев заражения коронавирусом, 165 человек скончались.

В Словакии, как и в большинстве стран Европы, наблюдается всплеск новых случаев заболевания COVID-19.

Всего в мире коронавирусом заболели более 43,8 млн человек.

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