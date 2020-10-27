Все взрослое население Словакии проверят на коронавирус
Об этом заявил премьер-министр страны Игорь Матович, передает Reuters.
"У нас есть только два варианта: либо общее тестирование, либо полная изоляция", - сказал Матович.
Через COVID-тестирование пройдет все взрослое население страны (старше 10 лет). Проведение тестов запланировано на ближайшие два уик-энда.
В Словакии в минувшие выходные провели пилотное тестирование на COVID-19 в четырех наиболее пострадавших от пандемии регионах. Тестирование более 90% населения этих районов показало положительные результаты на коронавирус почти в 4% случаях.
По состоянию на 26 октября в Словакии с населением 5,5 млн человек было зарегистрировано 45 155 случаев заражения коронавирусом, 165 человек скончались.
В Словакии, как и в большинстве стран Европы, наблюдается всплеск новых случаев заболевания COVID-19.
Всего в мире коронавирусом заболели более 43,8 млн человек.
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