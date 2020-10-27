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Espreso.tvОбществоВоенные базы и новое население: у Зеленского объяснили, почему не хватает воды в оккупированном Крыму

Военные базы и новое население: у Зеленского объяснили, почему не хватает воды в оккупированном Крыму


фото: 24tv
В представительстве президента Украины в Крыму объяснили, почему на полуострове не хватает воды

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

По ее словам, причиной кризиса является замещение населения в Крыму, в частности, из-за завоза населения, а также военные базы.

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В представительстве настаивают, что подача вода невозможна до деоккупации.

  • Напомним, постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что восстановление водоснабжения в Крым со стороны Украины возможно только после деоккупации .

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