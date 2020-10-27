Военные базы и новое население: у Зеленского объяснили, почему не хватает воды в оккупированном Крыму
27 октября, 2020, 15:39
В представительстве президента Украины в Крыму объяснили, почему на полуострове не хватает воды
Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.
По ее словам, причиной кризиса является замещение населения в Крыму, в частности, из-за завоза населения, а также военные базы.
Читайте также: не ведет никаких переговоров с РФ по поставкам воды в Крым, - Резников
В представительстве настаивают, что подача вода невозможна до деоккупации.
- Напомним, постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что восстановление водоснабжения в Крым со стороны Украины возможно только после деоккупации .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-