Военные базы и новое население: у Зеленского объяснили, почему не хватает воды в оккупированном Крыму

27 октября, 2020, 15:39

В представительстве президента Украины в Крыму объяснили, почему на полуострове не хватает воды

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

По ее словам, причиной кризиса является замещение населения в Крыму, в частности, из-за завоза населения, а также военные базы.

Читайте также: не ведет никаких переговоров с РФ по поставкам воды в Крым, - Резников

В представительстве настаивают, что подача вода невозможна до деоккупации.

Напомним, постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что восстановление водоснабжения в Крым со стороны Украины возможно только после деоккупации .