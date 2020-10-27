Макрона в виде свиньи: во Франции исламисты атаковали десятки сайтов

27 октября, 2020, 10:51

Десятки сайтов пенсионных объединений, районных управ и бизнес-компаний во Франции подверглись хакерским атакам

Атаки осуществили в ночь на вторник, 27 октября, пишет DW.

На сайтах появились лозунги, призывающие к победе ислама и пророка Мохаммеда и смерти Франции, а также изображение президента страны Эммануэля Макрона в виде свиньи.

Французские эксперты по кибербезопасности были еще в воскресенье предупреждены о волнах кибератак, которые во многом повторяют кибератаки 2015 года, когда ими сопровождались исламистские теракты.

Поводом для атаки стали высказывания Макрона об убийстве 47-летнего учителя Самюэля Пати, показавшего на уроке карикатуры на пророка. Макрон назвал погибшего преподавателя "тихим героем", убитым трусами, поскольку он воплощал собой республику.

"Самюэль Пати был убит потому, что исламисты хотят отобрать у нас будущее и знают, что это не получится сделать с такими тихими героями, как он", - подчеркнул президент.

Напомним, 24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Макрону нужно "лечить психику" из-за политики президента Франции в отношении мусульманского меньшинства.

После этого Франция отозвала своего посла в Турции для консультаций.

Глава европейской дипломатии Хосеп Боррель раскритиковал президента Турции, назвав его высказывания неприемлемыми.

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