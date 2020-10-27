В зоне ООС провели учения по обнаружению и уничтожению вражеских дронов
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"В ходе занятий военнослужащие тренировались выявлять и уничтожать реальные и имитированные воздушные цели. К мероприятию боевой подготовки привлекались расчеты со штатными средствами поражения", - говорится в сообщении.
По легенде учений, пост визуального наблюдения обнаружил вражеский беспилотник, после чего дежурные силы и средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность. Мобильная огневая группа в составе двух зенитных ракетных комплексов "Оса" и расчета зенитной пулеметной установки ЗПУ-1 выяснилось на временные стартовые позиции, после чего радиолокационная станция ЗРК "Оса" нашла воздушную цель и осуществила ее условное уничтожение.
"По словам руководителя занятий, расчеты действовали профессионально и уверенно, цели, которые были поставлены - достигнуты в полном объеме. Личный состав подразделений и частей ПВО готов к выполнению задач по назначению", - отметили в Минобороны.
- Напомним, в Николаеве военные ВСУ при участии коллег из Вооруженных сил Великобритании проводят обучение Warrior Watcher 2020 по защите аэродромов и критических объектов инфраструктуры по стандартам НАТО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-