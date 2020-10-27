В зоне ООС провели учения по обнаружению и уничтожению вражеских дронов

27 октября, 2020, 22:59

В Донецкой области на базе одного из зенитных ракетных дивизионов, что выполняет задачи в оперативно-тактической группировке "Восток", провели инструкторско-методические занятия с начальниками противовоздушной обороны бригад и командирами зенитных ракетно-артиллерийских дивизионов

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В ходе занятий военнослужащие тренировались выявлять и уничтожать реальные и имитированные воздушные цели. К мероприятию боевой подготовки привлекались расчеты со штатными средствами поражения", - говорится в сообщении.

По легенде учений, пост визуального наблюдения обнаружил вражеский беспилотник, после чего дежурные силы и средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность. Мобильная огневая группа в составе двух зенитных ракетных комплексов "Оса" и расчета зенитной пулеметной установки ЗПУ-1 выяснилось на временные стартовые позиции, после чего радиолокационная станция ЗРК "Оса" нашла воздушную цель и осуществила ее условное уничтожение.

"По словам руководителя занятий, расчеты действовали профессионально и уверенно, цели, которые были поставлены - достигнуты в полном объеме. Личный состав подразделений и частей ПВО готов к выполнению задач по назначению", - отметили в Минобороны.

Напомним, в Николаеве военные ВСУ при участии коллег из Вооруженных сил Великобритании проводят обучение Warrior Watcher 2020 по защите аэродромов и критических объектов инфраструктуры по стандартам НАТО.

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