В Ивано-Франковске заняты все больничные койки для инфицированных COVID-19 - горсовет
Об этом на оперативном совещании в горсовете сообщил начальник управления здравоохранения Мария Бойко, передает Укринформ.
"По состоянию на утро в наших больницах с пневмониями и подозрениями (на COVID-19, - ред.) госпитализированы 399 человек. В Центральной городской клинической больницы - 265 человек, в первой городской больнице - 134 человека. То есть все койки заполнены", - отметила Бойко.
По ее словам, за последние сутки с пневмониями доставили в две больницы 44 больных. За выходные в Ивано-Франковской ОТГ коронавирус лабораторно подтвердили у 366 человек, из них 350 являются жителями Ивано-Франковска.
Бойко сообщила, что госпитализируют людей исключительно с высокой температурой и подтвержденной пневмонией.
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