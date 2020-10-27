В Ивано-Франковске заняты все больничные койки для инфицированных COVID-19 - горсовет

27 октября, 2020, 12:18

В больницах Ивано-Франковска, принимающих больных с подозрением на COVID-19, заполнены все места

Об этом на оперативном совещании в горсовете сообщил начальник управления здравоохранения Мария Бойко, передает Укринформ.

"По состоянию на утро в наших больницах с пневмониями и подозрениями (на COVID-19, - ред.) госпитализированы 399 человек. В Центральной городской клинической больницы - 265 человек, в первой городской больнице - 134 человека. То есть все койки заполнены", - отметила Бойко.

По ее словам, за последние сутки с пневмониями доставили в две больницы 44 больных. За выходные в Ивано-Франковской ОТГ коронавирус лабораторно подтвердили у 366 человек, из них 350 являются жителями Ивано-Франковска.

Бойко сообщила, что госпитализируют людей исключительно с высокой температурой и подтвержденной пневмонией.

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