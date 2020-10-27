В Верховный суд США вместо Рут Гинзбург назначили консерваторку

27 октября, 2020, 11:27

Сенат США поддержал назначение в Верховный Суд номинированный президентом Дональдом Трампом Эми Баретт

Об этом сообщает Reuters.

Верхняя палата Конгресса, как и ожидалось, проголосовала по партийной линии: за высказались 52 республиканца, против - 48 демократов.

Таким образом Баретт пожизненно назначена на должность судьи Верховного суда, где благодаря этому сформировалась консервативное большинство - шесть консерваторов против трех либералов.

Поддержаная республиканцами за 8 дней до выборов консерваторка уже принесла присягу.

"Присяга, которую я торжественно принесла сегодня вечером, означает, что я буду выполнять свою работу без страха и склонности к кому-то, независимо от собственных предпочтений", - сказала Баретт на поляне у Белого дома.

В свою очередь Трамп ожидает, что судья будет принимать активное участие в подведении итогов президентских выборов.

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