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Espreso.tvОбществоВ Украине началась вакцинация от гриппа: закуплено 665 тыс. доз, - Ляшко

В Украине началась вакцинация от гриппа: закуплено 665 тыс. доз, - Ляшко


фото: zn.ua
Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украину поставлено 665 тыс. доз вакцины против гриппа

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

"К эпидсезону 2020-2021 годов в Украине поставлено 665 тысяч доз вакцины против гриппа. В ближайшее время Минздрав поставит в учреждения здравоохранения 40 тыс. доз вакцины против гриппа для прививки медработников, работающих с больными коронавирусной инфекцией", - сказал Ляшко .

Он отметил, что несмотря на то, что инфекционная болезнь, вызванная вирусом гриппа, обычно протекает в неосложненной форме, она может приводить и к тяжелому течению. Особенно это касается людей старшего возраста, беременных, лиц с хроническими болезнями, маленьких детей.

"Циркуляция вирусов гриппа во время пандемии COVID-19 в осенние и зимние месяцы может иметь тяжелые последствия для уязвимых групп населения. Поэтому важным приоритетом в этом сезоне является вакцинация медработников, оказывающих помощь пациентам и реализующим меры борьбы с COVID-19", - сказал Ляшко.

По его словам, к эпидсезону 2020-2021 годов в Украине поставлено 500 тыс. доз вакцины "Ваксигрип Тетра" (производитель - "Санофи Пастер", Франция, четырехвалентного) 45 тыс. доз вакцины "Инфлювак ("Абботт Биолоджикалз Б.В. ", Нидерланды, трехвалентного) 120 тыс. доз вакцины "Джис Флю" (" Грин Кросс Корпорейшн ", Южная Корея, трехвалентного).

В Минздраве напомнили, что в прошлом эпидсезоне в Украине вакцинировались 238 079 человек (0,6% населения), доля детей среди привитых составила 10,5%.

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