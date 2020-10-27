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Espreso.tvСпортВ России отобрали еще три олимпийские медали из-за допинга

В России отобрали еще три олимпийские медали из-за допинга


фото: Getty Images
Российского биатлониста Евгения Устюгова признали виновным в употреблении допинга и отобрали у него три олимпийские медали

Об этом сообщают российские СМИ.

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS) признала Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил.

Результаты Устюгова за период с января 2010 года до конца сезона-2013/14 аннулированы. Среди прочего у россиянина отобрали личное золото и эстафетную бронзу Олимпиады-2010 в Ванкувере и золотую награду которую он получил в составе эстафетной сборной России на Играх-2014 в Сочи.

Из-за аннулирования результатов Устюгова золота в эстафете Олимпиады-2014 лишились также Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин, бронзы в эстафете Ванкувера-2010 - Иван Черезов, Максим Чудов и Антон Шипулин.

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