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Espreso.tvЭкономикаВ Prozorro опровергли возможность незаконного вмешательства в работу системы через частные площадки госзакупок

В Prozorro опровергли возможность незаконного вмешательства в работу системы через частные площадки госзакупок

В Prozorro опровергли возможность вмешательства в работу системы через частные площадки госзакупок в связи с информацией о попытке взятия под контроль площадки "Госзакупки. Онлайн"

Об этом сообщила пресс-служба Prozorro.

"Prozorro построена по двухуровневой системе: есть центральная база данных и модуль аукционов, администрируемых государственным предприятием "Прозорро". А есть аккредитованные частные площадки, которые создают пользовательский интерфейс и предоставляют клиентам поддержку. Собственно, такая разветвленность системы как раз делает любые несанкционированные вмешательства в электронную систему и базу данных невозможными", - говорится в сообщении.

Следовательно, в связи с информацией о попытке взятия под контроль одну из частных площадок, которая оказывает услуги доступа к системе публичных закупок Prozorro, "Госзакупки. Онлайн", в пресс-службе подчеркнули, что угрозы безопасности электронной системе Prozorro нет и не было.

"Площадка, о которой говорится в публикациях в медиа, - это частная компания, которая среди прочего предоставляет услуги по доступу к системе публичных закупок Prozorro. В то же время она не входит в Prozorro, не является одним из сайтов Prozorro. Ситуация от 2017 года, о которой сообщила прокуратура, не имеет никакого отношения к государственному предприятию "Прозорро", которое на 100% принадлежит государству (Кабмину)", - отметили в пресс-службе, добавив, что ни корпоративных, ни технологических атак на систему Prozorro не было.

  • Напомним, 23 октября прокуратура Киева сообщила о завершении досудебного расследования относительно преступной группы, которая пыталась незаконно завладеть частью площадки "Госзакупки. Онлайн".

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