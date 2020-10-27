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Espreso.tvОбществоВ оккупированном Крыму начали судить украинца Аблямитова, которого обвиняют в участии в добробате

В оккупированном Крыму начали судить украинца Аблямитова, которого обвиняют в участии в добробате

В оккупированном Крыму начался суд над участником батальона имени Челебиджихана Меджитом Аблямитовым

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа .

"У "Кировском районном суде" начался судебный процесс по "делу Меджита Аблямитова", которого обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании, батальоне Номана Челибиджихана по статье 208. ч. 2 УК РФ", - говорится в сообщении.

Слушателей в зал не пустили, сославшись на карантин.

Сам Аблямитов не отрицает, что был в батальоне, но заявил, что оружие в руках не держал.

Он отметил, что является гражданином Украины.

Сторона обвинения заявила ходатайство о проведении закрытых судебных заседаний по сути, сославшись на угрозу безопасности участников процесса. "Суд" поддержал ходатайство.

  • 19 августа в ФСБ заявили о задержании якобы добровольца батальона имени Номана Челебиджихана.
  • Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила дело из-за сообщения ФСБ о якобы задержании добровольца батальона имени Номана Челебиджихана на полуострове.

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