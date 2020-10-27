В оккупированном Крыму начали судить украинца Аблямитова, которого обвиняют в участии в добробате
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа .
"У "Кировском районном суде" начался судебный процесс по "делу Меджита Аблямитова", которого обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании, батальоне Номана Челибиджихана по статье 208. ч. 2 УК РФ", - говорится в сообщении.
Слушателей в зал не пустили, сославшись на карантин.
Сам Аблямитов не отрицает, что был в батальоне, но заявил, что оружие в руках не держал.
Он отметил, что является гражданином Украины.
Сторона обвинения заявила ходатайство о проведении закрытых судебных заседаний по сути, сославшись на угрозу безопасности участников процесса. "Суд" поддержал ходатайство.
- 19 августа в ФСБ заявили о задержании якобы добровольца батальона имени Номана Челебиджихана.
- Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила дело из-за сообщения ФСБ о якобы задержании добровольца батальона имени Номана Челебиджихана на полуострове.
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