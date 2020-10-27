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Espreso.tvЭкономикаВ МВФ рекомендовали Украине поднять гарантии по вкладам до 300 тыс. грн

В МВФ рекомендовали Украине поднять гарантии по вкладам до 300 тыс. грн


фото: reuters
По словам заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Андрея Оленчика, в Международном валютном фонде Украине рекомендовали увеличить гарантированную сумму возмещения по банковским вкладам физлиц с 200 тыс. грн до 300 тыс. грн

Об этом пишет Экономическая правда.

"Получили от МВФ совет повышать предельный размер возмещения до 300 тыс. грн. На что сказали: друзья, простые расчеты, простая элементарная формальная логика показывают, что в условиях Украины повышение предельной суммы возмещения с 200 тыс. до 300 тыс. мало что меняет". Этого мало. И мы всегда опирались на цифру по крайней мере в 600 тыс грн", - цитирует пресс-служба слова Оленчика.

По его словам, 39,6% клиентов банков - участников Фонда держат в банках менее 10 грн, и эти мелкие средства, которые суммарно по банкам совсем незначительны, вообще не гарантируются Фондом.

"Еще у 59,2% клиентов вклады колеблются в пределах от 10 грн до 200 тыс грн. А количество вкладчиков, у которых больше гарантированной суммы, на сегодня 1,2%. Поэтому Фонд в первую очередь создан, чтобы выполнять социальную роль и защищать неквалифицированного вкладчика в пределах гарантированной суммы, обоснованной и оправданной с социальной и экономической точек зрения", - пояснил он.

Так, Оленчик отметил, что на эти 59,2% вкладов в пределах гарантированной суммы приходится 39,3% всего объема средств физлиц.

  • Напомним, 7 сентября Совет по финансовой стабильности Национального банка Украины одобрил план реструктуризации долгов Фонда гарантирования вкладов к концу 2021 года, выполнение которого позволит повысить суммы гарантированных государством вкладов до 600 тыс. грн с 200 тыс. грн.

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