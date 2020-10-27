В МВФ рекомендовали Украине поднять гарантии по вкладам до 300 тыс. грн
Об этом пишет Экономическая правда.
"Получили от МВФ совет повышать предельный размер возмещения до 300 тыс. грн. На что сказали: друзья, простые расчеты, простая элементарная формальная логика показывают, что в условиях Украины повышение предельной суммы возмещения с 200 тыс. до 300 тыс. мало что меняет". Этого мало. И мы всегда опирались на цифру по крайней мере в 600 тыс грн", - цитирует пресс-служба слова Оленчика.
По его словам, 39,6% клиентов банков - участников Фонда держат в банках менее 10 грн, и эти мелкие средства, которые суммарно по банкам совсем незначительны, вообще не гарантируются Фондом.
"Еще у 59,2% клиентов вклады колеблются в пределах от 10 грн до 200 тыс грн. А количество вкладчиков, у которых больше гарантированной суммы, на сегодня 1,2%. Поэтому Фонд в первую очередь создан, чтобы выполнять социальную роль и защищать неквалифицированного вкладчика в пределах гарантированной суммы, обоснованной и оправданной с социальной и экономической точек зрения", - пояснил он.
Так, Оленчик отметил, что на эти 59,2% вкладов в пределах гарантированной суммы приходится 39,3% всего объема средств физлиц.
- Напомним, 7 сентября Совет по финансовой стабильности Национального банка Украины одобрил план реструктуризации долгов Фонда гарантирования вкладов к концу 2021 года, выполнение которого позволит повысить суммы гарантированных государством вкладов до 600 тыс. грн с 200 тыс. грн.
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