В Киеве сообщили о заминировании посольства Армении
27 октября, 2020, 17:24
Здание находится по адресу - улица Владимирская, 45. На месте происшествия работают кинологи и взрывотехники.
В полицию Киева поступил анонимный вызов о минировании посольства Армении
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Здание находится по адресу - улица Владимирская, 45. На месте происшествия работают кинологи и взрывотехники.
Информация о минировании проверяется.
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