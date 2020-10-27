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Espreso.tvОбществоВ Киеве сообщили о заминировании посольства Армении

В Киеве сообщили о заминировании посольства Армении


фото: rfe
В полицию Киева поступил анонимный вызов о минировании посольства Армении

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Здание находится по адресу - улица Владимирская, 45. На месте происшествия работают кинологи и взрывотехники.
Информация о минировании проверяется.

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