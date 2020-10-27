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Espreso.tvОбществоВ Киеве 27 октября могут ограничить вход на три станции метро

В Киеве 27 октября могут ограничить вход на три станции метро

В Киевском метрополитене вечером 27 октября могут ограничить вход на станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" в связи с футбольным матчем между "Шахтером" и "Интером"

Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

"Сегодня, 27.10, на НСК "Олимпийский" - матч между "Шахтер" - "Интер". Перед началом игры (в 19:55), возможно ограничение (закрытие) "Олимпийской" на вход. После игры, возможно ограничение на вход станций "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого". Приносим извинения за возможные неудобства ", - говорится в сообщении.

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