В Киеве 27 октября могут ограничить вход на три станции метро
27 октября, 2020, 09:54
В Киевском метрополитене вечером 27 октября могут ограничить вход на станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" в связи с футбольным матчем между "Шахтером" и "Интером"
Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.
"Сегодня, 27.10, на НСК "Олимпийский" - матч между "Шахтер" - "Интер". Перед началом игры (в 19:55), возможно ограничение (закрытие) "Олимпийской" на вход. После игры, возможно ограничение на вход станций "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого". Приносим извинения за возможные неудобства ", - говорится в сообщении.
Сегодня, 27.10, на НСК «Олимпийский» -матч между «Шахтер» - «Интер»
Перед началом игры (в 19:55), возможно ограничение (закрытие) «Олимпийской» на вход
После игры, возможно ограничение на вход станций «Олимпийская», «Дворец спорта», «Площадь Льва Толстого»
Приносим извинения за возможные неудобства pic.twitter.com/xJZ4lDIwGi
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