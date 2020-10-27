В Калифорнии из-за пожара эвакуировали более 100 тысяч человек

27 октября, 2020, 16:49

В Калифорнии продолжают бушевать лесные пожары

Власти эвакуировали более 100 тысяч человек в связи с угрозой распространения огня на здания, сообщает The Guardian.

Речь идет о двух лесных пожарах, возникших в округе Ориндж. Сейчас их общая площадь составляет 33,6 кв. км. Для ликвидации огня привлекли около 700 пожарных, двое из которых уже получили серьезные ожоги.

Отмечается, что в этом году в Калифорнии пожары выжгли рекордные 16 600 кв. км лесных угодий, уничтожили 10 488 домов, предприятий и других зданий. Также из-за них погиб 31 человек.

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