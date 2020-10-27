 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Калифорнии из-за пожара эвакуировали более 100 тысяч человек

В Калифорнии из-за пожара эвакуировали более 100 тысяч человек


фото: reuters
В Калифорнии продолжают бушевать лесные пожары

Власти эвакуировали более 100 тысяч человек в связи с угрозой распространения огня на здания, сообщает The Guardian.

Речь идет о двух лесных пожарах, возникших в округе Ориндж. Сейчас их общая площадь составляет 33,6 кв. км. Для ликвидации огня привлекли около 700 пожарных, двое из которых уже получили серьезные ожоги.

Отмечается, что в этом году в Калифорнии пожары выжгли рекордные 16 600 кв. км лесных угодий, уничтожили 10 488 домов, предприятий и других зданий. Также из-за них погиб 31 человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 октября, 2020 вторник

больше новостей

27 октября, 2020 вторник

26 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать