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Espreso.tvОбществоВ Еврокомиссии отреагировали на конфликт между Украиной и Венгрией из-за местных выборов

В Еврокомиссии отреагировали на конфликт между Украиной и Венгрией из-за местных выборов


фото: reuters
Позиция Евросоюза по сотрудничеству с Украиной не меняется из-за дипломатического спора между Киевом и Будапештом на фоне проведения местных выборов

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе, пишет Европейская правда .

"Этот вопрос двусторонних отношений между двумя странами, и единственное, что ЕС может сделать, это призвать все стороны решить вопрос на основе добрых соседских отношений", - отметил он.

Стано также ответил на вопрос, что будет делать ЕС, если Венгрия будет блокировать решение относительно Украины, которые нуждаются в единогласном решении.

"ЕС продолжает сотрудничество с Украиной, основываясь на определенном перечне критериев и ожиданий, и я не буду спекулировать, может ли это измениться", - резюмировал он.

Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации на Закарпатье во время местных выборов. МИД Украины вручило послу Венгрии ноту протеста.

В ответ на это министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал "жалким и бессмысленным" решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам из-за вмешательства в местные выборы.

25 октября, в день местных выборов в Украине, венгерские чиновники агитировали за Партию венгров Украины и действующего мэра Берегова Золтана Бабьяка.

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