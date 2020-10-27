В Британии от COVID-19 за сутки умерло 367 человек - наибольшее количество за 4 месяца
27 октября, 2020, 21:45
В Великобритании зафиксирован рекордный с мая прирост смертей от COVID-19 - умерли 367 инфицированных
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
Это самый высокий показатель с 27 мая, когда за сутки умерли 422 зараженных.
Кроме того, за сутки диагностировали еще 22 885 случаев заражения COVID-19.
Таким образом, всего в стране с начала пандемии обнаружили 917,5 тыс. случаев коронавируса, более 45 тыс. инфицированных умерли.
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