Убийство учителя: суд во Франции признал правомерным закрытие мечети

27 октября, 2020, 18:00

Во Франции признано правомерным решение о закрытии мечети в департаменте Сена-Сен-Дени, вблизи Парижа, из которой через соцсети проводилась кампания против учителя колледжа, убитого исламским радикалом

Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на решение административной судебной инстанции, передает корреспондент Укринформа.

Суд, в частности, не обнаружил в действиях местных властей, которые приняли решение о закрытии мечети, признаков нарушения основных свобод.

Скандал вокруг религиозного учреждения возник, когда на ее аккаунте в социальной сети было размещено видео с места убийства учителя колледжа, которому исламист отрезал голову.

Тогда с требованием закрыть мечеть выступил министр внутренних дел Франции.

Крупнейшая в регионе мечеть Пантен закрыта с 21 октября на шесть месяцев.

Учитель французской истории Самуэль Пати был обезглавлен 16 октября возле своей школы в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем.

Его убил 18-летний выходец из Москвы чеченского происхождения за то, что он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Подозреваемый был застрелен полицией.

Убийство учителя вызвало волну возмущения во Франции. 18 октября тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память Самюэля Пати.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал преступление исламистским терактом. Расследованием убийства занялась антитеррористическая прокуратура, задержали 11 человек.

Позже стало известно. что исламский проповедник выпустил фетву (исламскую религиозную постановление), в отношении учителя Самуэль Пати с призывом убить его за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда.

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