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Espreso.tvМирУ пяти работников ООН обнаружили COVID-19, все заседания отменили

У пяти работников ООН обнаружили COVID-19, все заседания отменили

Председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр отменил запланированные на 27 октября очные заседания всех главных комитетов ГА в штаб-квартире Организации на фоне сообщений о больных сотрудниках одной из дипломатических миссий при Организации

Об этом говорится в письме председателя 75-й сессии Генассамблеи ООН, передает Интерфакс.

"После того, как была получена информация из Секретариата ООН о пяти случаях заражения COVID-19 в диппредставительстве государства-члена, медицинское подразделение Секретариата рекомендует отменить личные встречи в штаб-квартире во вторник, 27 октября", - говорится в письме.

После консультаций с председателями главных комитетов и с учетом необходимости охраны здоровья людей, все очные заседания главных комитетов Генассамблеи ООН во вторник, 27 октября, отменяются.

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