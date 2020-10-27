У пяти работников ООН обнаружили COVID-19, все заседания отменили

Об этом говорится в письме председателя 75-й сессии Генассамблеи ООН, передает Интерфакс.

"После того, как была получена информация из Секретариата ООН о пяти случаях заражения COVID-19 в диппредставительстве государства-члена, медицинское подразделение Секретариата рекомендует отменить личные встречи в штаб-квартире во вторник, 27 октября", - говорится в письме.

После консультаций с председателями главных комитетов и с учетом необходимости охраны здоровья людей, все очные заседания главных комитетов Генассамблеи ООН во вторник, 27 октября, отменяются.

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