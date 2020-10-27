Транслировал в соцсети подсчет голосов: в Славянске полиция открыла уголовное производство

27 октября, 2020, 14:21

В Славянске полиция открыла уголовное производство из-за того, что мужчина совершал интернет-трансляцию подсчета голосов территориальной избирательной комиссией

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение, что во время мониторинга социальной сети на одной из страниц обнаружили прямой эфир подсчета голосов Славянской городской территориальной избирательной комиссией, где было объявлено о перерыве в работе комиссии.

Сейчас полицейские проверяют событие.

Так, по факту уклонения члена избирательной комиссии от исполнения своих обязанностей в работе комиссии открыто уголовное производство по ч.5 ст.157 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в селе Сосновка Сумской области создали фейковый "избирательный участок". Полиция открыла уголовное производство.

В Одессе, в туалете помещения Малиновской райгосадминистрации, где сейчас расположена территориальная избирательная комиссия, нашли ручную дымовую гранату .

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