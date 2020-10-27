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Espreso.tvОбществоТранслировал в соцсети подсчет голосов: в Славянске полиция открыла уголовное производство

Транслировал в соцсети подсчет голосов: в Славянске полиция открыла уголовное производство


фото: reuters
В Славянске полиция открыла уголовное производство из-за того, что мужчина совершал интернет-трансляцию подсчета голосов территориальной избирательной комиссией

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение, что во время мониторинга социальной сети на одной из страниц обнаружили прямой эфир подсчета голосов Славянской городской территориальной избирательной комиссией, где было объявлено о перерыве в работе комиссии.

Сейчас полицейские проверяют событие.

Так, по факту уклонения члена избирательной комиссии от исполнения своих обязанностей в работе комиссии открыто уголовное производство по ч.5 ст.157 Уголовного кодекса Украины.

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