Сийярто назвал "жалким" запрет въезда в Украину венгерским чиновникам
В видеообращении на своей странице в Facebook Сийярто сказал, что Будапешт не получал официального уведомления о запрете на въезд в Украину двум венгерским высокопоставленным чиновникам.
По словам главы МИД Венгрии, Киев сделал "недружественные шаги" в отношении Будапешта, вызвав венгерского посла "на ковер" и запретив въезд двум официальным лицам.
"Этим Украина дает сигнал ... что она отказывается от поддержки Венгрией ее усилий по евроатлантической интеграции", - сказал Сийярто.
В видеообращении Сийярто также приветствовал победу венгерских кандидатов на местных выборах в Украине, что, по его словам, означает, что мнение венгров должно быть принято во внимание в Закарпатье.
Напомним, что Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации на Закарпатье во время местных выборов. МИД Украины вручило послу Венгрии ноту протеста.
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