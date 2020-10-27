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Espreso.tvОбществоСийярто назвал "жалким" запрет въезда в Украину венгерским чиновникам

Сийярто назвал "жалким" запрет въезда в Украину венгерским чиновникам

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал "жалким и бессмысленным" решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам из-за вмешательства в местные выборы

В видеообращении на своей странице в Facebook Сийярто сказал, что Будапешт не получал официального уведомления о запрете на въезд в Украину двум венгерским высокопоставленным чиновникам.

По словам главы МИД Венгрии, Киев сделал "недружественные шаги" в отношении Будапешта, вызвав венгерского посла "на ковер" и запретив въезд двум официальным лицам.

"Этим Украина дает сигнал ... что она отказывается от поддержки Венгрией ее усилий по евроатлантической интеграции", - сказал Сийярто.

В видеообращении Сийярто также приветствовал победу венгерских кандидатов на местных выборах в Украине, что, по его словам, означает, что мнение венгров должно быть принято во внимание в Закарпатье.

Напомним, что Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации на Закарпатье во время местных выборов. МИД Украины вручило послу Венгрии ноту протеста.

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