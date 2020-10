Синоптик Наталья Диденко рассказала, сколько продлится теплая погода и когда начнутся дожди и похолодание

27 октября, 2020, 17:08

В Украине 28 октября ожидается теплая, сухая и солнечная погода

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"В Украине 28-29 октября еще побудет теплая, преимущественно сухая, и даже часто солнечная погода. А вот с пятницы начнут сползать столбики термометров вниз и подойдут отовсюду разные дожди - от густой облачности, небольших осадков до умеренных, грустных, осенних", - отметила госпожа Диденко.

Так, 28-го октября, в большинстве областей Украины в течение дня ожидается + 13 ° C ... + 18 ° C, на юге до +20 ° C.

Ветер будет с юго-востока, небольшой или умеренный.

Дождей в среду в Украине не предвидится - антициклон.

В Киеве завтра, 28 октября, будет тепло и без дождей, днем до + 15 ° C.

По словам синоптика, 30-го октября температура воздуха снизится, появятся дожди.

