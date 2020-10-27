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Espreso.tvЭкономикаС начала года через "Дию" зарегистрировались более 50 тыс. ФЛП - Минцифры

С начала года через "Дию" зарегистрировались более 50 тыс. ФЛП - Минцифры


фото: ukrinform
С начала 2020 года через приложение "Дия" было зарегистрировано более 50 тыс. физических лиц-предпринимателей

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Вместе с Налоговой мы смогли запустить онлайн-услуги для ФЛП и ООО. На сегодня в Украине доступна быстрая регистрация бизнеса - за 15 минут можно открыть ФЛП на портале Дия, не выходя из дома. Более 50 тыс. ФЛП в 2020 году уже открыто онлайн ", - цитирует пресс-служба слова вице-премьер-министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, год назад лишь 4-6% частных предпринимателей в Украине начинали бизнес онлайн, а сейчас эта цифра составляет 50%.

В пресс-службе также отметили, что благодаря упрощению онлайн-регистрации бизнеса экономия для государства составляет 17 млн грн в год.

"Потенциально благодаря использованию электронного формата регистрации, ликвидации и изменении данных ООО Украина может экономить до 255 млн грн в год", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что Минцифра продолжает развивать портал Дия.Бизнес. Так, на платформе уже доступно 39 видов бесплатных онлайн-консультаций, касающихся открытия и ведения бизнеса.

  • Напомним, в начале октября Министерство цифровой трансформации сообщило о переводе в онлайн 16 государственных услуг.
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