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Espreso.tvОбщество"Исчезают чиновники, которым доверяли": глава МИД Литвы о кадровой политике в Украине

"Исчезают чиновники, которым доверяли": глава МИД Литвы о кадровой политике в Украине


фото: East News
Международное сообщество видит, как в Украине идут из власти люди, которые имели доверие в мире

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью ЕП .

"Я говорю о впечатлении, которое имею не только я, но и в целом международное сообщество. Ибо, кто подробно следят за Украиной, видят, как исчезают должностные лица, которым они доверяли. Пусть каждое увольнение действительно имеет свои причины - но есть ощущение, что это общий подход ", - сказал он.

Министр добавил, что не секрет, что есть такая вещь, которая называется "усталость от Украины".

"Ожидания не могут длиться вечно. Появляются голоса: "Смотрите, там ничего не происходит, изменений нет". Мы, конечно стараемся отвечать, что это не так, что изменения есть. Но и вы не можете просто игнорировать проблемы", - отметил Линкявичюс

  • Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что вступление Украины в НАТО состоится только после окончания российской агрессии на всей территории страны.

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