"Исчезают чиновники, которым доверяли": глава МИД Литвы о кадровой политике в Украине
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью ЕП .
"Я говорю о впечатлении, которое имею не только я, но и в целом международное сообщество. Ибо, кто подробно следят за Украиной, видят, как исчезают должностные лица, которым они доверяли. Пусть каждое увольнение действительно имеет свои причины - но есть ощущение, что это общий подход ", - сказал он.
Министр добавил, что не секрет, что есть такая вещь, которая называется "усталость от Украины".
"Ожидания не могут длиться вечно. Появляются голоса: "Смотрите, там ничего не происходит, изменений нет". Мы, конечно стараемся отвечать, что это не так, что изменения есть. Но и вы не можете просто игнорировать проблемы", - отметил Линкявичюс
- Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что вступление Украины в НАТО состоится только после окончания российской агрессии на всей территории страны.
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