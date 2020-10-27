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Espreso.tvСпорт"Шахтер" - "Интер": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

"Шахтер" - "Интер": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов


фото: shakhtar.com
"Шахтер" и итальянский "Интер" назвали стартовые составы на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер": Трубин, Корниенко, Хочолава, Бондарь, Додо, Майкон, Маркос Антонио, Соломон, Марлос, Тете, Дентиньо.

"Интер": Ханданович, Хакими, Д'Амброзио, Брозович, Бастони, де Врэй, Барелла, Янг, Видаль, Мартинес, Лукаку.

Матч между "Шахтером" и "Интером" начнется в Киеве в 19:55.

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