"Шахтер" - "Интер": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
27 октября, 2020, 18:55
"Шахтер" и итальянский "Интер" назвали стартовые составы на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер": Трубин, Корниенко, Хочолава, Бондарь, Додо, Майкон, Маркос Антонио, Соломон, Марлос, Тете, Дентиньо.
"Интер": Ханданович, Хакими, Д'Амброзио, Брозович, Бастони, де Врэй, Барелла, Янг, Видаль, Мартинес, Лукаку.
Матч между "Шахтером" и "Интером" начнется в Киеве в 19:55.
- Напомним, 21 октября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 3: 2 .
- 26 октября главный тренер "Интера" Антонио Конте заявил, что успех "Шахтера" в матче против "Реала" был неслучайным.
- Букмекеры считают итальянский "Интер" фаворитом в гостевом матче Лиги чемпионов против "Шахтера".
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