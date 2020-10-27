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Espreso.tvОбщество"Опрос" Зеленского создал неоправданное политическое преимущество, - ОБСЕ

"Опрос" Зеленского создал неоправданное политическое преимущество, - ОБСЕ

В Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека отмечают, что "опрос" в день голосования, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, отчасти создавал неправомерное политическое преимущество для участников избирательного процесса от партии власти

Об этом говорится в заявлении международных наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, передает РБК-Украина.

"Наблюдатели заявили, что проведение президентом Владимиром Зеленским опроса общественного мнения на избирательных участках, которое финансируется его партией, пожалуй, создало неоправданное политическое преимущество в день выборов и размыло разделение государства и партии", - отмечают в БДИПЧ ОБСЕ.

В заявлении отмечается, что финансирование опроса происходило за счет партии "Слуга народа" и создало ей преимущество.

  • Напомним, социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты экзитпола по "опросу", инициированному Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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