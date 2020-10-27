"Не навредить антикоррупционной инфраструктуре": в ОПУ отреагировали на решение ОАСК по Сытнику

27 октября, 2020, 21:04

Решение любых споров, в которые вовлечены антикоррупционные органы нашего государства, не должно повредить институциональной способности и независимости антикоррупционной инфраструктуры

Об этом сообщил Офис президента, комментируя решение ОАСК об увольнении директора НАБУ Артема Сытника.

"Офис Президента неоднократно подчеркивал свою принципиальною позицию - никакого, в том числе политического и медийного, вмешательства в работу судебной ветви власти. Однако считаем необходимым отметить, что решение любых споров, в которые вовлечены антикоррупционные органы нашего государства или отдельные должностные лица этих органов ни в коем случае не должно повредить институциональной способности и независимости антикоррупционной инфраструктуры ", - говорится в сообщении.

В ОПУ добавили, что создание и эффективная работа такой инфраструктуры полностью соответствуют национальным интересам Украины.

"Сегодняшние сообщения о решении Окружного административного суда города Киева по иску Национального антикоррупционного бюро Украины вызвали определенные беспокойства в нашем обществе и стали основанием для очевидных спекуляций", - добавили в Офисе.

Там заявили, что решение нельзя считать окончательным из-за того, что оно будет обжаловано.

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"Учитывая ответ министра юстиции Украины Дениса Малюськи, констатируем, что НАБУ как было, так и остается полноценно функционирующим правоохранительным органом Исключительный перечень оснований для увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Украины содержится в действующем законодательстве. Этот перечень может быть изменен только по решению Верховной Рады Украина, а не суда ", - отметили в ОПУ.

28 августа Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

16 сентября Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона о Национальном антикоррупционном бюро.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины прокомментировали решение Конституционного суда о неконституционности назначения Артема Сытника директором бюро.

26 октября ОАСК принял вычеркнуть из государственного реестра информацию о Артема Сытника как директора Национального антикоррупционного бюро.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, Минюст не имеет правового основания или полномочий исключать информацию о Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) из Единого государственного реестра (ЕГР)