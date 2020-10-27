"Надеюсь, увидел, что киевлянам не нравится": Притула поздравил Кличко с победой на выборах мэра Киева
27 октября, 2020, 18:52
Телеведущий, шоумен Сергей Притула поздравил Виталия Кличко с победой на выборах мэра Киева
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Виталия Владимировича поздравляю с победой и желаю скорой победы над коронавируса! Надеюсь, что господин Кличко услышал и увидел во время этой кампании, что киевлянам не нравится в городе. И будет работать над решением этих проблем более успешно, чем во время предыдущей каденции, - заметил Притула.
Все, что не убивает, делает сильнее! Моя первая мэрская кампании закончилась. Не с тем результатом, которого я ожидал ...Опубликовано Сергей Притулой Вторник, 27 октября 2020 г.
- Напомним, в Киеве пройдет второй тур выборов мэра, мэр Виталий Кличко набрал 47,8% голосов .
- По данным экзит-пола партии УДАР, действующий мэр столицы Виталий Кличко набирает более 50% голосов .
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