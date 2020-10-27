 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Надеюсь, увидел, что киевлянам не нравится": Притула поздравил Кличко с победой на выборах мэра Киева

"Надеюсь, увидел, что киевлянам не нравится": Притула поздравил Кличко с победой на выборах мэра Киева

Телеведущий, шоумен Сергей Притула поздравил Виталия Кличко с победой на выборах мэра Киева

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Виталия Владимировича поздравляю с победой и желаю скорой победы над коронавируса! Надеюсь, что господин Кличко услышал и увидел во время этой кампании, что киевлянам не нравится в городе. И будет работать над решением этих проблем более успешно, чем во время предыдущей каденции, - заметил Притула.

Все, что не убивает, делает сильнее! Моя первая мэрская кампании закончилась. Не с тем результатом,  которого я ожидал ...

Опубликовано Сергей Притулой Вторник, 27 октября 2020 г.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 октября, 2020 вторник

больше новостей

27 октября, 2020 вторник

26 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать