"Надеюсь, увидел, что киевлянам не нравится": Притула поздравил Кличко с победой на выборах мэра Киева

27 октября, 2020, 18:52

Телеведущий, шоумен Сергей Притула поздравил Виталия Кличко с победой на выборах мэра Киева

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Виталия Владимировича поздравляю с победой и желаю скорой победы над коронавируса! Надеюсь, что господин Кличко услышал и увидел во время этой кампании, что киевлянам не нравится в городе. И будет работать над решением этих проблем более успешно, чем во время предыдущей каденции, - заметил Притула.

Все, что не убивает, делает сильнее! Моя первая мэрская кампании закончилась. Не с тем результатом, которого я ожидал ... Опубликовано Сергей Притулой Вторник, 27 октября 2020 г.

Напомним, в Киеве пройдет второй тур выборов мэра, мэр Виталий Кличко набрал 47,8% голосов .

По данным экзит-пола партии УДАР, действующий мэр столицы Виталий Кличко набирает более 50% голосов .

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