"Мы в лучшем случае загоним их под плинтус": Лукашенко требует отчислять протестующих студентов и увольнять работников

27 октября, 2020, 13:30

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко требует исключения протестующих студентов и увольнения протестующих учителей, врачей, учителей и работников

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал Пул Первого, сообщает Наша Нива.

Как сообщается, он считает бессмысленным убеждать их: "Мы в лучшем случае загоним их под плинтусом, из которого они позже снова выйдут", - отметил Лукашенко.

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