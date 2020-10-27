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Espreso.tvОбщество"Мы в лучшем случае загоним их под плинтус": Лукашенко требует отчислять протестующих студентов и увольнять работников

"Мы в лучшем случае загоним их под плинтус": Лукашенко требует отчислять протестующих студентов и увольнять работников


фото: reuters
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко требует исключения протестующих студентов и увольнения протестующих учителей, врачей, учителей и работников

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал Пул Первого, сообщает Наша Нива.

Как сообщается, он считает бессмысленным убеждать их: "Мы в лучшем случае загоним их под плинтусом, из которого они позже снова выйдут", - отметил Лукашенко.

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