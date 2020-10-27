27 октября, 2020, 18:50

"Европейская Солидарность" - партия, которая объединяет всю Украину. Депутаты от "ЕС" будут представлены во всех областных советах, городских советах областных центров, в городских советах Кривого Рога, Краматорска, Славянска, Старобельска и многих других городов

Об этом рассказал первый заместитель руководителя штаба партии "Европейская Солидарность" Сергей Березенко, пишет пресс-служба партии.

"Мы собрались подвести предварительные итоги голосования на местных выборах 25 октября 2020 года. В среднем обработано более 80% протоколов по стране, и мы можем утверждать, что уже наметились определенные тренды, которые явно не будут затронуты при подсчете 100% голосов", - отметил он.

"Европейская Солидарность" проходит и создает фракции во всех областных советах Украины и в Киеве. Представители "Европейской Солидарности" создают фракции во всех городских советах областных центров всех областей Украины. Кроме этого "Европейская Солидарность" проходит в городской совет города Кривой Рог, где образует собственную фракцию ", - рассказал Сергей Березенко.

"В городе Краматорск "Европейская Солидарность" проходит уверенно и получит более 7,7% голосов. Также "Европейская Солидарность" образует фракцию в совете города Славянск, который был освобожден Вооруженными силами Украины, и на сегодняшний день жители Славянска также доверили представлять свои интересы "Европейской Солидарности". "ЕС" в Луганской области проходит в городе Старобельск, которій является одним из самых восточных городов Украины ", - прокомментировал Березенко.

"До 9% "Европейская Солидарность" набирает в Харьковской, Полтавской и Черниговской областях. От 9 до 14% мы набираем в большинстве областей. Более 14% имеем в Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской и Ровенской областях. И более 19% и выше мы в Киеве, Киевской области, во Львове и Львовской области. во Львовской области - это более 30% ", - сообщил Сергей Березенко.

Он также отметил, что по сравнению с парламентскими выборами 2019 года, когда партия одержала победу только во Львовской области, на нынешних выборах партия побеждает в пяти регионах Украины.

"По поводу выборов в Киевский городской совет, там посчитано 100% протоколов. "Европейская Солидарность" набрала 20,29% голосов избирателей. Киевщина - 19,74%. Львовщина - 31,22% на данный момент, то количество протоколов, обработаны. Тернопольщина - 22,36% и Ровенский областной совет - 18,77% ", - прокомментировал он.

"Европейская Солидарность" уже сегодня получила более 100 голов объединенных территориальных общин и динамика сохраняется ", - отметил Сергей Березенко.

Он также подчеркнул, что во Львове во второй тур выборов мэра вышел кандидат от "Европейской Солидарности", глава областной организации Олег Синютка, которого поддержали 31,8% избирателей, а также действующий мэр Андрей Садовый с 39,8% голосов. "Разница составляет только 8%, поэтому борьба во втором туре будет очень серьезной, и мы надеемся на уверенную победу нашего кандидата", - отметил первый заместитель руководителя штаба.

По его словам, в Киеве во второй тур выходит Виктор Шакерзян с 19,4% голосов и кандидат от "Европейской Солидарности" Александр Третьяк с 16,7%. "Разница в голосах до 3%, и мы прогнозируем победу нашего кандидата Александра Третьяка и в городе Ровно во втором туре", - также сказал он.

Сергей Березенко добавил, что и в Сумах состоится второй тур выборов мэра, в который вышел кандидат от "Европейской Солидарности" Вадим Акперов. Он также отметил, что на парламентских выборах 2019 года в Сумской области партия набрала 5,05%. "Сейчас набрала уже 11,03% - вдвое больше, чем еще год назад. А наш кандидат, глава областной организации Вадим Акперов набирает 16,1% на должность Сумского городского головы. Действующий мэр Лысенко - 43,5%. Также здесь будет второй тур, пожелаем Вадиму Акперову победы ", - сказал Сергей Березенко.

Сергей Березенко также рассказал, что в Одессе после обработки более 80% протоколов кандидат на должность городского головы от партии Петр Обухов занимает третье место и обходит на 1% кандидата от "слуг народа" Олега Филимонова.

Он добавил, что "Европейская Солидарность" опередила партию "Слуга народа" на выборах в городской совет Харькова, где уже обработано более 80% бюллетеней - 8,13% набрала "Европейская Солидарность" и 8,03% "Слуги". Также в Кривом Роге "Европейская Солидарность" набрала более 6%. Кроме того, в Николаевской области партия набирает 10,43% голосов и сформирует свои фракции во всех без исключения районных советах области.

Первый заместитель руководителя штаба поблагодарил жителям Запорожья и Запорожской области, которые отдали свои голоса за партию. "В Запорожье мы приближаемся к 10%. Я думаю, что мы будем иметь более 10% до Запорожского областного совета. Мы проходим там почти везде. Мы формируем фракцию в Энергодаре, которую возглавляет узник Кремля, освобожден наш патриот Евгений Панов", - рассказал он.

"Европейская Солидарность" является той партией, которая объединяет всю Украину, которая представлена во всех областных советах и это уже окончательно. Это единственная партия, которая представлена повсюду - областные советы, городские советы областных центров. Городские советы таких городов как Кривой Рог, Краматорск, Славянск, Старобельск и многие другие города ", - резюмировал Березенко.