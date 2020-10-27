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Espreso.tvСпорт"Бавария" победила "Локомотив" в Лиге чемпионов

"Бавария" победила "Локомотив" в Лиге чемпионов


фото: Reuters
Во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов немецкая "Бавария" победила в Москве российский "Локомотив"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Мюнхенцы открыли счет на 13-й минуте усилиями Леона Горецки.

"Локомотив" отыгрался на 70-й минуте, когда забил Антон Миранчук.

Победу "Баварии" на 79-й минуте принес Джошуа Киммо.

"Бавария" победила "Локомотив" 2: 1, набрала 6 очков и сохранила лидерство. "Локомотив" имеет 1 очко и идет третьим. На второй позиции с 1 баллом австрийский "Зальцбург", который сегодня принимает испанских "Атлетико", который еще не набрал ни одного очка.

Лига чемпионов

2-й тур

Группа A

27 октября

"Локомотив" (Россия) - "Бавария" (Германия) 1: 2

Голы: Миранчук, 70 - Горецкий, 13 Киммих, 79

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