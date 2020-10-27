"Бавария" победила "Локомотив" в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Мюнхенцы открыли счет на 13-й минуте усилиями Леона Горецки.
"Локомотив" отыгрался на 70-й минуте, когда забил Антон Миранчук.
Победу "Баварии" на 79-й минуте принес Джошуа Киммо.
"Бавария" победила "Локомотив" 2: 1, набрала 6 очков и сохранила лидерство. "Локомотив" имеет 1 очко и идет третьим. На второй позиции с 1 баллом австрийский "Зальцбург", который сегодня принимает испанских "Атлетико", который еще не набрал ни одного очка.
Лига чемпионов
2-й тур
Группа A
27 октября
"Локомотив" (Россия) - "Бавария" (Германия) 1: 2
Голы: Миранчук, 70 - Горецкий, 13 Киммих, 79
- Напомним, 27 октября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в Киеве сыграл вничью с итальянским "Интером".
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