Приговорим Зеленского к вечному историческому забвению, - Зверобой о суде во Львове

27 октября, 2020, 09:30

Галицкий районный суд Львова 27 октября начнет рассмотрение дела, в котором фигурируют народный депутат от "ЕС" София Федына и волонтер Маруся Звиробий

Звиробий утром 27 октября записала видео по дороге во Львов, в котором сообщила, что едет на суд. Видео опубликовано в Facebook.

"Мы едем во Львов на "судный день" Зеленского. Приоворим его к вечному историческому забвению. Разом нас багато, нас не подолати! Дать Вовке трындюлей - это святое дело", - сказала Звиробий.

Как сообщалось, следователи ГБР в конце ноября 2019 года направили на согласование в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении Федыне и Звиробий.

Дело возбуждено по факту их якобы оскорбительных высказываний в адрес Зеленского 26 октября 2019 года.

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