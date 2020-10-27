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Espreso.tvОбществоПриговорим Зеленского к вечному историческому забвению, - Зверобой о суде во Львове

Приговорим Зеленского к вечному историческому забвению, - Зверобой о суде во Львове


фото: Facebook Марусі Звіробій
Галицкий районный суд Львова 27 октября начнет рассмотрение дела, в котором фигурируют народный депутат от "ЕС" София Федына и волонтер Маруся Звиробий

Звиробий утром 27 октября записала видео по дороге во Львов, в котором сообщила, что едет на суд. Видео опубликовано в Facebook.

"Мы едем во Львов на "судный день" Зеленского. Приоворим его к вечному историческому забвению. Разом нас багато, нас не подолати! Дать Вовке трындюлей - это святое дело", - сказала Звиробий.

Как сообщалось, следователи ГБР в конце ноября 2019 года направили на согласование в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении Федыне и Звиробий.

Дело возбуждено по факту их якобы оскорбительных высказываний в адрес Зеленского 26 октября 2019 года.

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  • 10 марта 2020 года Печерский райсуд Киева избрал Федыне меру пресечения в виде личного обязательства.
  • 12 мая Федына сообщила, что ГБР предоставило документ, что досудебное следствие по делу, где фигурирует она и Звиробий, завершено.
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