Приговорим Зеленского к вечному историческому забвению, - Зверобой о суде во Львове
27 октября, 2020, 09:30
Галицкий районный суд Львова 27 октября начнет рассмотрение дела, в котором фигурируют народный депутат от "ЕС" София Федына и волонтер Маруся Звиробий
Звиробий утром 27 октября записала видео по дороге во Львов, в котором сообщила, что едет на суд. Видео опубликовано в Facebook.
"Мы едем во Львов на "судный день" Зеленского. Приоворим его к вечному историческому забвению. Разом нас багато, нас не подолати! Дать Вовке трындюлей - это святое дело", - сказала Звиробий.
Как сообщалось, следователи ГБР в конце ноября 2019 года направили на согласование в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении Федыне и Звиробий.
Дело возбуждено по факту их якобы оскорбительных высказываний в адрес Зеленского 26 октября 2019 года.
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- 10 марта 2020 года Печерский райсуд Киева избрал Федыне меру пресечения в виде личного обязательства.
- 12 мая Федына сообщила, что ГБР предоставило документ, что досудебное следствие по делу, где фигурирует она и Звиробий, завершено.
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