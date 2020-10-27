Препятствовали съемке, бежали от полиции: в Житомире члены УИК напали на наблюдателя ОПОРЫ
Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.
"В Житомире в помещении Королевской районной избирательной комиссии 27 октября члены УИК №181425 напали на наблюдателя ОПОРЫ: поцарапали руку и пытались выбить телефон. Наблюдатель снимал на видео, как члены участковой избирательной комиссии переписывают протоколы в помещении ТИК ", - говорится в сообщении.
Наблюдатель заметил, что он начал снимать видео на телефон, как два члена УИК переписывали протоколы. Им это не понравилось и они отошли от стола. Когда же представитель ОПОРЫ снял протокол с номером участка, одна женщина пыталась выбить из его рук телефон и поцарапала ему руку.
Отмечается, наблюдатель вызвал полицию, но члены УИК исчезли. Их заметили уже на первом этаже здания, когда те переписывали документацию уже на подоконнике. По требованию правоохранителей остановиться, они выбежали на улицу.
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