Почти 22 тыс. человек: в Италии зафиксировали антирекорд по новых больных COVID-19

27 октября, 2020, 19:34

27 октября в Италии зафиксирован новый рекорд по количеству ежедневных заражений коронавирусом - 21994 человека

Об этом сообщает агентство ANSA .

"Министерство здравоохранения заявило, что во вторник был установлен новый рекорд по количеству ежедневных заражений COVID в Италии - 21 994 человека. Было сделано 174 398 тестов. Умерло в сутки 221 человек", - говорится в сообщении.

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