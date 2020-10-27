Перевод государственных услуг в онлайн позволит украинцам экономить до 495 млн грн ежегодно, - Минцифры

27 октября, 2020, 16:30

По информации Министерства цифровой трансформации, благодаря переводу государственных услуг в онлайн украинцы смогут экономить до 495 млн грн ежегодно

Об этом пресс-служба Министерства цифровой трансформации сообщила в Facebook.

"Электронные услуги - это выгодно. Уже сегодня граждане могут сэкономить 495 млн грн в год, если будут получать государственные услуги онлайн и не посещать госорганы. Это как раз те средства, которые вы тратите на дорогу, всевозможные бланки и ксерокопии документов. Более того, потенциальная экономия на взятках достигает 841 млн грн в год ", - говорится в сообщении.

В то же время в Минцифры отметили, что ведомство внедряет антикоррупционные услуги на портале "Дия". Поэтому в строительной сфере пока можно онлайн начать строительство и ввести онлайн в эксплуатацию объекты класса риска СС1, то есть 90% всего строительства в стране. Услуги для остальных 10% наиболее рискованных объектов планируется запустить до конца года.

В пресс-службе добавили, что следующим сервисом в приложении "Дия" будет электронная подпись, которую можно будет получить и переоформить онлайн со смартфона.

Напомним, в начале октября Минцифры представило перевод в онлайн более 16 государственных услуг.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что с 2021 года ни одно государственное учреждение не будет требовать никаких справок.

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