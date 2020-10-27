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Espreso.tvЭкономикаОкружной админсуд открыл производство об увольнении главы НКРЭКУ по иску нардепа Волынца

Окружной админсуд открыл производство об увольнении главы НКРЭКУ по иску нардепа Волынца

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство об увольнении главы Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерия Тарасюка по иску народного депутата фракции "Батькивщина" Михаила Волынца

Об этом Волынец написал в Facebook.

"Хочу сообщить общественности, что Окружной административный суд г. Киева по моему обращению открыл производство о незаконности пребывания Валерия Тарасюка в должности члена НКРЭКУ и назначил дело к рассмотрению", - написал Волынец.

По его информации, до назначения членом НКРЭКУ Тарасюк возглавлял компанию-электропоставщика "Эф энд Эм Украина" и владел 10% ее уставного капитала. После назначения в состав независимого регулятора он передал управление компанией своему родному брату Артему.

"Но закон прямо запрещает назначать на должность члена НКРЭКУ лицо, родственник которой руководит компанией на рынке энергетики. Более того, Кабмин по закону имеет досрочно прекратить полномочия любого члена регулятора в случае несоответствия его назначения требованиям закона", - подчеркнул Волынец.

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