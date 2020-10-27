Около 30% пациентов с признаками COVID-19 имеют отрицательный ПЦР-тест, - МЗ

27 октября, 2020, 10:45

Тестирование методом ПЦР не подтверждает наличие коронавируса у 30% больных

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

"Для госпитализации пациенту с симптомами COVID-19 не нужно делать ПЦР-тест. Для этого достаточно наличия клинических симптомов. Согласно мировой статистике, до 30 процентов пациентов с явными признаками коронавирусной инфекции имеют отрицательный ПЦР-тест. На это влияет много факторов, в частности процесс забора, физиологические особенности организма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала пандемии Минздрав увеличил количество тестирований методом ПЦР с 200 исследований в сутки до более 40 тыс. Предполагается, что к середине ноября Украина выйдет на показатель 50 тыс. тестирований в сутки, а к концу года - 75 тыс.

Также в Минздраве добавили, что заканчиваются испытания украинских тест-систем на определение методом ИФА антигена к SARS-CoV2. Это позволит существенно увеличить количество тестирований.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb