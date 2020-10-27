Оккупанты стреляли из гранатометов в пригороде Авдеевки

27 октября, 2020, 07:56

За прошедшие сутки, 26 октября, в районах ответственности украинских бригад зафиксированы три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В частности, стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили неподалеку населенных пунктов Марьинка и Широкино. Кроме того, в пригороде Авдеевки враг открывал огонь из гранатометов различных систем.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 27 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.