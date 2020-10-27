Оккупанты стреляли из гранатометов в пригороде Авдеевки
27 октября, 2020, 07:56
За прошедшие сутки, 26 октября, в районах ответственности украинских бригад зафиксированы три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В частности, стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили неподалеку населенных пунктов Марьинка и Широкино. Кроме того, в пригороде Авдеевки враг открывал огонь из гранатометов различных систем.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала текущих суток, 27 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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