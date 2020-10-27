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Espreso.tvОбществоОккупанты проверяют состояние своих полигонов на Донбассе, - разведка

Оккупанты проверяют состояние своих полигонов на Донбассе, - разведка


фото: reuters
Российские оккупационные войска проверяют состояние развития полигонной инфраструктуры на Донбассе

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, передает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что руководство российских оккупационных администраций на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях по указанию российских кураторов осуществляет инспекцию состояния развития полигонной инфраструктуры.

"Первоочередное внимание уделяется состоянию оборудования пунктов управления, казарменного фонда, защитных фортификационных сооружений от высокоточного оружия и маскировки от средств космической и воздушной разведки для вооружения и военной техники", - отметили в Главном управлении разведки.

Также сообщается, что в соединениях и частях 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск завершается подготовка к командно-штабным учениям по территориальной обороне под руководством командующих корпусов.

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