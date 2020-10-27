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Espreso.tvОбществоОккупанты не пускают в ОРДЛО наблюдателей ОБСЕ, - штаб ООС

Оккупанты не пускают в ОРДЛО наблюдателей ОБСЕ, - штаб ООС


фото: osce.org
Российские войска не позволяют СММ ОБСЕ попасть на временно оккупированные территории

Об этом заявил помощник начальника Краматорского пограничного отряда Игорь Заруднев, сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Движение через КПВВ "Марьинка" полностью заблокировано со стороны оккупантов. Движение через КПВВ "Новотроицкое" они позволяют лишь дважды в неделю ", - сообщил Заруднев.

По его словам, оккупанты блокируют работу представителей СММ ОБСЕ.

"До сих пор ни один надзиратель не смог пересечь линию разграничения в сторону временно оккупированной территории Украины", - отметил он.

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