Оккупанты не пускают в ОРДЛО наблюдателей ОБСЕ, - штаб ООС

27 октября, 2020, 18:14

Российские войска не позволяют СММ ОБСЕ попасть на временно оккупированные территории

Об этом заявил помощник начальника Краматорского пограничного отряда Игорь Заруднев, сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Движение через КПВВ "Марьинка" полностью заблокировано со стороны оккупантов. Движение через КПВВ "Новотроицкое" они позволяют лишь дважды в неделю ", - сообщил Заруднев.

По его словам, оккупанты блокируют работу представителей СММ ОБСЕ.

"До сих пор ни один надзиратель не смог пересечь линию разграничения в сторону временно оккупированной территории Украины", - отметил он.