Оккупанты не пускают в ОРДЛО наблюдателей ОБСЕ, - штаб ООС
27 октября, 2020, 18:14
Российские войска не позволяют СММ ОБСЕ попасть на временно оккупированные территории
Об этом заявил помощник начальника Краматорского пограничного отряда Игорь Заруднев, сообщает пресс-служба штаба ООС.
"Движение через КПВВ "Марьинка" полностью заблокировано со стороны оккупантов. Движение через КПВВ "Новотроицкое" они позволяют лишь дважды в неделю ", - сообщил Заруднев.
По его словам, оккупанты блокируют работу представителей СММ ОБСЕ.
"До сих пор ни один надзиратель не смог пересечь линию разграничения в сторону временно оккупированной территории Украины", - отметил он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-