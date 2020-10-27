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Espreso.tvОбществоОккупанты дважды нарушили перемирие на Донбассе

Оккупанты дважды нарушили перемирие на Донбассе

С начала 27 октября российские войска дважды обстреливали украинские позиции

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты открывали огонь вблизи Водяного из автоматического станкового гранатомета.

Также враждебные обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Пески. Террористы стреляли из ручного противотанкового гранатомета.

В результате обстрела ни один украинский военный не пострадал.

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