Оккупанты дважды нарушили перемирие на Донбассе

27 октября, 2020, 17:54

С начала 27 октября российские войска дважды обстреливали украинские позиции

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты открывали огонь вблизи Водяного из автоматического станкового гранатомета.

Также враждебные обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Пески. Террористы стреляли из ручного противотанкового гранатомета.

В результате обстрела ни один украинский военный не пострадал.