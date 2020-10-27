Оккупанты дважды нарушили перемирие на Донбассе
27 октября, 2020, 17:54
С начала 27 октября российские войска дважды обстреливали украинские позиции
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Оккупанты открывали огонь вблизи Водяного из автоматического станкового гранатомета.
Также враждебные обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Пески. Террористы стреляли из ручного противотанкового гранатомета.
В результате обстрела ни один украинский военный не пострадал.
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