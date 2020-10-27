Официальный курс: гривня продолжает дешеветь

27 октября, 2020, 09:28

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 27 октября 2020 года на отметке 28,33 грн/$

Об этом свидетельствуют данные НБУ .

По состоянию на 26 октября курс составлял 28,29 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 27 октября установлен на уровне 33,49 грн/евро. По состоянию на 26 октября курс составлял 33,55 грн/евро.

На наличном рынке 27 октября по состоянию на 09:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 28,38, продают - по 28,43 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,26 до 28,50 грн/$, продажи - в пределах 28,30-29,50 грн/$.

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