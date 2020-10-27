Неудовлетворительная оценка за борьбу с коррупцией: Венедиктова поручила ГБР за два месяца устранить недостатки
Об этом сообщает пресс-центр Офиса генпрокурора.
Во время встречи Венедиктова заслушала информацию о текущем состоянии дел и акцентировала внимание на необходимости активизации работы по привлечению к ответственности топ-коррупционеров. Она указала НАБУ и САП на недостаточный уровень возмещения установленных в уголовных процессах убытков.
"Всем правоохранителям была поставлена неудовлетворительная оценка за борьбу с коррупцией. Основной локомотивной силой в противодействии таким правонарушениям должны быть НАБУ и САП. Хорошо, что мы наконец имеем первые приговоры, однако в некоторых актуальных процессах два, три, а иногда и четыре года назад сообщено о подозрении, а следствие до сих пор продолжается. Обсудили с руководством антикоррупционных органов производства, которые должны быть до конца года направлены в суд", - сказала Венедиктова.
Также Венедиктова заслушала и. о. директора ГБР Алексея Сухачова и его заместителей о результатах работы за 9 месяцев 2020 года.
"Что касается вашей подследственности, вы должны проводить системную работу по разоблачению преступных схем, где есть правоохранители, которые "крышуют" целые отрасли. Нужно блокировать коррупционные вертикали снизу вверх", - констатировала Венедиктова.
Генеральный прокурор поставила перед ГБР задачу - за два месяца скорректировать работу на указанных направлениях и устранить выявленные недостатки.
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