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Espreso.tvОбществоНеудовлетворительная оценка за борьбу с коррупцией: Венедиктова поручила ГБР за два месяца устранить недостатки

Неудовлетворительная оценка за борьбу с коррупцией: Венедиктова поручила ГБР за два месяца устранить недостатки


фото: Офіс генпрокурора
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела совещания с директором НАБУ Артемом Сытником, и.о. руководителя САП Максимом Грищуком и и.о. директора ГБР Алексеем Сухачевым

Об этом сообщает пресс-центр Офиса генпрокурора.

Во время встречи Венедиктова заслушала информацию о текущем состоянии дел и акцентировала внимание на необходимости активизации работы по привлечению к ответственности топ-коррупционеров. Она указала НАБУ и САП на недостаточный уровень возмещения установленных в уголовных процессах убытков.

"Всем правоохранителям была поставлена неудовлетворительная оценка за борьбу с коррупцией. Основной локомотивной силой в противодействии таким правонарушениям должны быть НАБУ и САП. Хорошо, что мы наконец имеем первые приговоры, однако в некоторых актуальных процессах два, три, а иногда и четыре года назад сообщено о подозрении, а следствие до сих пор продолжается. Обсудили с руководством антикоррупционных органов производства, которые должны быть до конца года направлены в суд", - сказала Венедиктова.

Также Венедиктова заслушала и. о. директора ГБР Алексея Сухачова и его заместителей о результатах работы за 9 месяцев 2020 года.

"Что касается вашей подследственности, вы должны проводить системную работу по разоблачению преступных схем, где есть правоохранители, которые "крышуют" целые отрасли. Нужно блокировать коррупционные вертикали снизу вверх", - констатировала Венедиктова.

Генеральный прокурор поставила перед ГБР задачу - за два месяца скорректировать работу на указанных направлениях и устранить выявленные недостатки.

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