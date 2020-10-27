Нападение акулы на украинцев: власти Египта создали рабочую группу по расследованию инцидента

27 октября, 2020, 21:34

Власти Египта создали рабочую группу по расследованию нападения акулы, в результате которого пострадали украинские граждане и египтянин

Об этом сообщили в министерстве окружающей среды Египта, передает "Радио Свобода" .

"Рабочая группа, расследующая обстоятельства инцидента, еще выполняет свои рабочие задачи, чтобы точно определить причины поведения акулы о пострадавших и обстоятельствах, которые привели к этому. Министерство окружающей среды жалеет о травмах, полученных ранеными, и желает им скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении министерства.

Сейчас рабочая группа установила, что на людей напала океаническая акула размером около двух метров с белым плавником.

Министерство также подтвердило, что двое из пострадавших мать и сын из Украины, а третий - гид, который сопровождал туристическую группу из 6 человек в районе дайвинг-зоны Shark Reef в заповеднике Рас-Мухаммад в Южном Синае.

Напомним, в результате нападения акулы в Египте госпитализировали местного гида, гражданку Украины и ее 12-летнего сына, который потерял часть руки ниже локтя.

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